نجل بيكهام ينضم إلى فريق برنتفورد الاحتياطي على سبيل الإعارة

المصدر: أ ف ب

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انضم روميو بيكهام، نجل قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد، أمس الجمعة إلى فريق برنتفورد الاحتياطي على سبيل الإعارة، قادماً من الفريق الرديف لإنتر ميامي الأمريكي لخوض منافسات بقية الموسم الحالي.

وأمضى روميو، لاعب الوسط البالغ 20 عاماً والذي قضى فترة في أكاديمية أرسنال عندما كان صغيراً، الشهرين الماضيين يتدرب مع فريقه الجديد للحفاظ على لياقته مع توقف الدوري الأمريكي.

قال بيكهام الصغير "أنا فخور وسعيد جداً لوجودي هنا".

وتابع "لقد كان موسماً ممتعاً (في الولايات المتحدة) وكان هناك الكثير من التقلبات ولكنني متحمس للمجيء إلى هنا ومعرفة ما يمكنني القيام به".

وأردف "جئت إلى هنا في البداية للحفاظ على لياقتي خلال فترة توقف الدوري. جاءت الفرصة بعد ذلك للحصول للبقاء على سبيل الإعارة ولم يسبق لي أن كنت متحمساً بهذا القدر".

وانضم بيكهام إلى فريق فورت لودردايل في العام 2021، قبل أن يتم تغيير اسم فريق الاحتياط إلى إنتر ميامي العام الماضي.

وشارك لدقائق معدودة في مباراة ودية ضد برشلونة الإسباني في يوليو مع الفريق الأول لإنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته والده.

قال مدرب فريق برنتفورد الاحتياطي نيل ماكفارلاين "نحن سعداء للغاية بروميو منذ وصوله معنا".

وتابع "لقد جاء إلينا من إنتر ميامي بهدف العمل معنا اثر توقف الدوري (الامريكي). لقد تأقلم روميو بشكل لا يصدق، واقتنع بالثقافة والمجموعة التي أصبح جزءاً كبيراً منها".

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