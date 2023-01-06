 ديفيد فاجنر مدرباً جديداً لنوريتش سيتي الإنجليزي

المصدر: وكالات

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أعلن فريق نوريتش سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، تعيين الألماني ديفيد فاجنر كمدير فني جديد للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مدرب هيديرسفيلد السابق وقع على عقد مدته 12 شهرا، وسيتولى قيادة الفريق خلفا لدين سميث، الذي أقيل من منصبه يوم 27 ديسمبر الماضي بعدما حقق الفريق 3 انتصارات فقط في آخر 13 مباراة بالدوري.

وقال فاجنر في تصريحات للموقع الرسمي لنوريتش سيتي :"إنها لحظة مميزة للغاية ولحظة فخر بالنسبة لي. أن أكون هنا، أن أعود لإنجلترا، كمدير فني لفريق نوريتش سيتي هو شرف كبير".

وأضاف :"أنا سعيد للغاية بما شاهدته هنا حتى الآن. المنشآت في مركز التدريب على مستوى عالمي. الآن علينا أن نتطلع للعمل بكد".

وأردف :"هذا تحد جديد لنا كلنا. هل سيكون سهلا؟ لا. يجب أن نترك ما حدث في الماضي خلفنا".

وأكمل :"إذا أردنا النجاح، يجب أن نكون سويا. سويا كمجموعة مكونة من لاعبين وجهاز فني، ومشجعين".

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