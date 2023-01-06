رئاسة ويفا: تشيفيرين المرشح الوحيد لخلافة نفسه

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجمعة، ان رئيسه الحالي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين سيكون المرشح الوحيد لخلافة نفسه في الانتخابات المقررة في ابريل المقبل.

وبانتهاء المهلة الزمنية للترشح لمنصب الرئيس منتصف ليل الخميس، لم يتقدم اي منافس في مواجهة تشيفيرين وبالتالي سيتم انتخابه رئيسا بالتزكية لولاية ثالثة مدتها أربع سنوات خلال الانتخابات المقررة في 5 بريل المقبل في لشبونة على هامش كونغرس ويفا.

وأعلن السلوفيني عن طموحه في الترشح لولاية جديدة في اكتوبر الماضي وقام بتوجيه الشكر شخصيا "للاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 عضوا على رسائل الدعم التي تلقاها بشأن الانتخابات المقبلة".

سبق لتشيفيرين الذي يمارس مهنة المحاماة ان ترأس الاتحاد السلوفيني لكرة القدم من 2011 إلى 2016 قبل ان يتم انتخابه رئيسا لويفا في العام ذاته.

ولطالما تميز تشيفيرين بمعارضة قوية لمشاريع نظيره في فيفا السويسري جاني إنفانتينو ولا سيما بشأن المشروع الموقت لاقامة كأس العالم كل سنتين بدلاً من فترة الاربع سنوات التي تفصل عادة بين كل نسخة واخرى. لكن التحدي الكبير لتشيفيرين تمثل بإفشال مشروع الدوري الاوروبي السوبر في ربيع عام 2021 الذي اطلقه 12 ناديا قبل ان تتراجع 9 منها عن قرارها.

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