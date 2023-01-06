مانشستر يونايتد يضم حارساً جديداً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم الجمعة، إتمام تعاقده مع جاك بوتلاند حارس مرمى كريستال بالاس الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال بوتلاند في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد أنه سعيد بتمثيل فريق كبير مثل مانشستر يونايتد، مشدداً على أنه يتطلع للعمل مع زملائه في الشياطين الحُمر.

وأضاف: "نملك مجموعة قادرة على الظهور بشكل مميز، وتحقيق الهدف المنشود، لعبت ضد ديفيد دي خيا ومثلت إنجلترا إلى جانب توم هيتون، ثنائي رائع، وسعيد بفرصة المنافسة معهما ودعمهما كزملاء".

وانضم بوتلاند لكريستال بالاس في صيف 2020 قادماً من ستوك سيتي، وخاض معه 17 لقاء، حافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات، فيما استقبل 21 هدفاً، وبشكل عام خاض 78 مباراة في الدوري الإنجليزي، وقدم خلالها مستوى مميزاً.

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