برشلونة يستهدف ضم أحد أبطال الدوري الأوروبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يسعى نادي برشلونة لحسم صفقة مجانية من الدوري الألماني، وتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، وسط أنباء تفيد باهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد مع الفرنسي إيفان نديكا مدافع آينتراخت فرانكفورت، الذي ينتهي تعاقده مع الفريق الألماني بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب تقارير عالمية، فإن إيفان نديكا صاحب الـ 23 عاماً، ليست لديه رغبة في تجديد عقده مع آينتراخت فرانكفورت، لتطلعاته بالانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة.

وسيكون تحرك برشلونة لضم إيفان نديكا منطقياً، كونها صفقة مجانية مناسبة مع الظروف المالية الصعبة للنادي الإسباني.

وساهم إيفان نديكا في فوز آينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وأظهر اللاعب تألقاً كبيراً جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية منها يوفنتوس وأرسنال بخلاف برشلونة.

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