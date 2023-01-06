وفاة جيانلوكا فيالي أسطورة منتخب إيطاليا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي جيانلوكا فيالي أسطورة منتخب إيطاليا صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وعانى نجم سامبدوريا ويوفنتوس السابق، من مرض سرطان البنكرياس في الفترة الأخيرة، إلى أن أودى بحياته.

وأعلن النجم الراحل قبل أسابيع تجدد إصابته بالمرض وابتعاده عن الحياة العامة بسبب حالته الصحية.

وتولى جيانلوكا فيالي منصب المدير الإداري للجهاز الفني لروبرتو مانشيني بمنتخب إيطاليا، وتوج مع الأزوري بكأس أمم أوروبا 2020، فضلاً عن كونه أسطورة تاريخية بالنسبة للطليان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز