ميسي يعلق على استقبال زملائه في باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على استقبال زملائه في باريس سان جيرمان، بعد عودته لتدريبات العملاق الفرنسي، عقب فترة راحة حصل عليها منذ انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي حصد لقبها لأول مرة في تاريخه.

وحظي ميسي بتكريم واستقبال خاص من قبل زملائه وإدارة النادي الفرنسي بعد الفوز بلقب المونديال، حيث أقاموا ممراً شرفياً له، وأهدى لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي، درعاً خاصاً للنجم الأرجنتيني لتكريمه على إنجازه الأخير.

وكتب ميسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكراً جزيلاً لزملائي وجميع الأشخاص في النادي على الترحيب الذي قدموه لي، نعود ونتطلع إلى الاستمرار في تحقيق أهداف هذا الموسم.. الآن مع باريس سان جيرمان".

ويلتقي باريس سان جيرمان مع شاتورو اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس فرنسا، حيث تنطلق المباراة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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