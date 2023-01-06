سنكون أغبياء في هذه الحالة.. كلوب يعلق على محاولة ضم بيلينغهام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق يورغن كلوب مدرب ليفربول، على اهتمام الريدز بضم النجم الشاب جود بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى قلعة أنفيلد، عقب ظهوره المميز رفقة المنتخب الإنجليزي في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وقال كلوب لصحيفة "بيليد" الألمانية: "بيلينغهام لاعب رائع بالطبع، سنكون أغبياء إذا لم نضعه على قائمة اهتماماتنا، ولكن حتى الآن ليس هناك أي شيء بخصوص انتقاله إلى ليفربول".

وتابع: "بيلينغهام مرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند، ضمه لن يكون بهذه السهولة".

ونجح بيلينغهام في تسجيل هدف خلال بطولة كأس العالم 2022، وقدم تمريرة واحدة حاسمة، ولعب جود مع بوروسيا دورتموند 22 مباراة هذا الموسم وسجل 9 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وشهدت الفترة الأخيرة اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع بيلينغهام، على رأسها مانشستر سيتي وريال مدريد، كما أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن كلوب فتح خط مفاوضات مع اللاعب لضمه إلى صفوف ليفربول.

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