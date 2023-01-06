رقم خرافي .. كم يربح ميسي من كل منشور على إنستغرام؟

المصدر: وكالات

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حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مكاسب مالية كبيرة من منصة "إنستغرام"، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم على حساب فرنسا يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب لوسيل في قطر.

وذكرت شبكة راديو "مونت كارلو" في تقرير لها أن شعبية ميسي على منصة "إنستغرام"، تضاعفت كثيرا بعد فوزه بكأس العالم، وسيكون النجم الأرجنتيني مخطئا إذا حرم نفسه من مكاسب أكبر عبر هذه المنصة التي يتابعه فيها أكثر من 415 مليون مشترك.

وأضافت أن صورة ميسي وهو يحمل كأس العالم، أصبحت أكثر صورة تحظى بعلامات الإعجاب عبر تاريخ شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة، فقد حصلت على أكثر من 74 مليونا و400 ألف علامة إعجاب.

وأشارت "مونت كارلو" أيضا إلى أن ميسي حقق 10.2 ملايين دولار من 6 منشورات مدعومة إعلانيا خلال أقل من أسبوعين على تتويجه بكأس العالم.

وأوضحت أن ميسي يحصل على 1.7 مليون دولار لكل منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وختمت الشبكة الفرنسية تقريرها بأنه بإمكان ليونيل ميسي، ووكلاء أعماله تحقيق مكاسب أكبر، إذا قرر زيادة العائد المطلوب عن كل منشور له.

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