هدف رياض محرز ضدّ ليفربول يمنحه جائزة جديدة في السيتي.. فيديو

المصدر: البيان

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تُوج الجزائري، رياض محرز، بجائزة جديدة في فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وكشف حساب السيتي الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تتويج محرز بجائزة أفضل هدف خلال شهر ديسمبر.

ونشر حساب السيتي فيديو الهدف الذي سجله محرز في شباك ليفربول بملعب الاتحاد لحساب الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو).

كما أُرفق الفيديو بعبارة:”هدف @NissanUK لشهر ديسمبر هو هدف ساحر العرب رياض محرز في شباك ليفربول”.

هدف رياض محرز في ليفربول يمنحه جائزة جديدة في السيتي.. فيديوhttps://t.co/pj7ULSM5Fr pic.twitter.com/2O5hr5R52N — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 6, 2023

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