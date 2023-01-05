تشيلسي يضم الفرنسي بيدياشيل بعقد حتى 2030

المصدر: وكالات

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس عن تعاقده مع المدافع الفرنسي بينوا بيدياشيل من موناكو الفرنسي بعقد يمتد لسبعة أعوام ونصف العام.

وأشار تشيلسي على موقعه الإلكتروني إلى أنه بالرغم من أن بيدياشيل سيحتفل بعيد ميلاده الـ22 في مارس المقبل فإنه يحظى بخبرة كبيرة حيث شارك مع فريقه بشكل منتظم في مباريات الدوري الفرنسي والبطولات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي) خلال المواسم الخمسة الماضية.

وأوضح تشيلسي أن اللاعب شارك في نحو 150 مباراة مع موناكو بمختلف البطولات على مدار المواسم الماضية.

كما أشار إلى بدء مشاركات للاعب مع المنتخب الفرنسي في سبتمبر الماضي وهو لا يزال في الـ21 من عمره.

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