لن يرحل.. موعد إعلان تجديد عقد ميسي مع باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان، يقترب من تجديد عقده مع العملاق الفرنسي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح ميسي لاعباً حراً مع بداية يناير الحالي، ويحق له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لمسؤولي باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي منفتح بشكل كبير على تجديد عقده مع باريس، لرغبته في الاستمرار بأوروبا ضمن صفوف نادٍ كبير.

وأكدت الصحيفة أن ميسي سينهي التفاصيل الأخيرة بخصوص تجديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه حال سير الأمور بالشكل المرتب له، فإن البي سي جي سيعلن تجديد عقد ميسي خلال وقت قريب.

ويحتوي عقد ميسي الحالي مع باريس، على تمديد العقد تلقائياً لمدة موسم جديد، حال رغبة الطرفين في ذلك.

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