ضغوطات لإقناعه.. حقيقة استمرار ميسي لكأس العالم 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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مازال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن الاعتزال، وذلك بعد التتويج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2022، وذلك على الرغم أن ميسي خرج بنفسه وأكد في تصريحات سابقة أن المونديال السابق سيكون الأخير في مسيرته.

وفي هذا الصدد، قال زميله أليكسيس ماك اليستير في تصريحات نقلها موقع "سبورت سكيدا"، إن لاعبي الأرجنتين يحاولون إقناع ميسي بالاستمرار في مسيرته الدولية حتى مونديال 2026.

وتابع: "لا نريد أن يرحل ميسي عن منتخب الأرجنتين، قال إن المونديال السابق هو الأخير له، لكننا لا نريد ذلك، نريده أن يبقى معنا وهو يعلم برغبتنا، كان ممتناً جداً لنا بعد تحقيقنا لقب كأس العالم".

وأتم أليكسيس تصريحاته، قائلاً: "بعد المباراة النهائية لم نتمكن من التحدث كثيراً لأننا أردنا الاحتفال، أعتقد أننا ما زلنا غير مستوعبين لما حققناه".

وكان منتخب الأرجنتين حقق بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية لمونديال 2022، الذي أقيم في دولة قطر.

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