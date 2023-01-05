من أجل ميسي ومبابي.. باريس سان جيرمان يضحي بنيمار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان، اتخذ قراراً نهائياً بشأن مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع العملاق الفرنسي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان قررت الاحتفاظ بالنجم الشاب كيليان مبابي وليونيل ميسي، مع عرض نيمار للبيع، وفتح الباب أمام الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من ارتباط نيمار بعقد مع باريس حتى يونيو 2026، لكن اقتراب البرازيلي من عامه الـ 31، دفع إدارة باريس للتفكير في رحيله، وللتخلص أيضاً من راتبه المرتفع.

وكان باريس سان جيرمان حاول بيع نيمار العام الماضي نظير الحصول على 150 مليون يورو لكن محاولاته باءت بالفشل، ومن المتوقع أن يخفض البي سي جي طلباته المالية لتسهيل رحيل اللاعب البرازيلي.

وفي نفس الوقت، يرغب باريس سان جيرمان في تمديد عقد ميسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، على الأقل لعام آخر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز