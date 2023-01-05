بسبب وزنه الزائد.. هازارد يثير استياء جماهير ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد، لهجوم كبير من قبل جماهير الميرنغي، بسبب الوزن الزائد الذي ظهر عليه، في مباراة الريال أمام كاسيرينو بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

ودفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال بهازارد في التشكيل الأساسي لمباراة كاسيرينو، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع.

وكتبت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هازارد لم يستغل الفرصة التي منحها له أنشيلوتي أمام كاسيرينو، ولم يقدم أي شيء طوال فترة مشاركته لمدة 69 دقيقة".

وتابعت: "لاعبو كاسيرينو الذي يشارك في الدرجات الأدنى نجحوا في التفوق عليه، وما زاد من سوء حظه، نجاح رودريغو غوس الذي حل مكانه في تسجيل هدف الفوز".

وأكدت الصحيفة أن الانتقادات التي تعرض لها هازارد ليس فقط لأنه لم يسجل أو يصنع، ولكن بسبب مستواه المتراجع، بخلاف عدم استغلاله الفرصة للعودة إلى التشكيل الأساسي للريال.

ووفقاً لإحصائيات هازارد خلال لقاء كاسيرينو، لم ينجح اللاعب البلجيكي في القيام بأي مراوغة أو التسديد على مرمى الخصم، ولمس الكرة 24 مرة فقط، وخسرها 5 مرات، رغم أنه لعب في مركزه المفضل (الجناح الأيسر).

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد يبحث عن مخرج لهازارد، في الوقت الذي يرى فيه اللاعب بأنه يتعين عليه الرحيل من أجل اللعب أساسياً، مؤكدة إن تركيا هي الوجهة المحتملة له، ويعتبر نادي فنربخشة الأقرب لضمه.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد عام 2019 قادماً من تشيلسي مقابل ما يقرب من 100 مليون يورو، لكن الإصابات المتلاحقة جعلته يفقد مكانه في التشكيل الأساسي، وينتهي عقد هازارد مع الريال يونيو 2024، وسط جدل كبير حول استمراريته وبقائه في صفوف الميرنغي.

يذكر أن مباراة ريال مدريد وكاسيرينو، التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي، بدور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، انتهت بفوز الريال بهدف نظيف سجله رودريغو غوس.

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