لاعب باريس السابق.. ميسي لا يستحق الاستقبال الكبير

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يرى لاعب باريس سان جيرمان السابق جيروم روثن، أن ليونيل ميسي نجم الفريق الباريسي لا يستحق الاستقبال الكبير، الذي قام به لاعبو باريس احتفاءً بعودة اللاعب إلى التدريبات عقب تتويجه ببطولة كأس العالم 2022.

وقال روثن في تصريحات لقناة "RMC SPORT" الفرنسية، أن ميسي لم يفلح في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، وكان يستحق صيحات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير ضده.

وتابع: "ميسي الآن في باريس منذ عام ونصف، العام الأول كان ضائعاً، من المؤكد أن يستغرق أي لاعب وقتاً للتكيف، لكنه في نفس الوقت ميسي أفضل لاعب في العالم، من المفترض أن يستغرق وقتاً أقل، وليس موسماً كاملاً، الحال نفسه بالنسبة لنيمار، وهو ما يعرض الثنائي للانتقادات المستمرة".

وأكمل روثن، قائلاً: "ميسي تسبب في شعورنا بخيبة أمل شديدة خلال الموسم الماضي".

وكان ميسي انتظم في تدريبات باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، لأول مرة عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022، وحظي النجم الأرجنتيني باستقبال رائع من قبل زملائه في باريس، وقام لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي، بإهدائه درع تكريمي بمناسبة تتويج بالكأس الذهبية الأغلى.

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