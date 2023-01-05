 إنتر ميلان يعرقل انطلاقة نابولي الناجحة في الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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عرقل انتر ميلان مسيرة نابولي الناجحة في الدوري الإيطالي لكرة القدم وحرمه من استئناف انتصاراته المتتالية في المسابقة بالتغلب عليه 1-0 اليوم في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وألحق انتر بضيفه نابولي الهزيمة الأولى في المسابقة هذا الموسم، ولكن نابولي حافظ على صدارته لجدول البطولة برصيد 41 نقطة، ورفع انتر رصيده إلى 33 نقطة لينفرد بالمركز الرابع.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وأحرز إدين دجيكو هدف الفوز لانتر في الدقيقة 56 .

وفي باقي مباريات الجولة، فاز يوفنتوس على كريمونيزي 1-0 وميلان على ساليرنيتانا 2-1 وروما على بولونيا 1-0 وليتشي على لاتسيو 2-1، وسامبدوريا على ساسولو 2-1 وتعادل سبيزيا مع أتالانتا 2-2 وتورينو مع فيرونا 1-1 وفيورنتينا مع مونزا 1-1 وأودينيزي مع إمبولي 1-1.

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