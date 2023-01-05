 "هاتريك" النصيري يقود إشبيلية لفوز بخماسية على ديبورتيفو في كأس ملك إسبانيا

المصدر: وكالات

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اكتسح إشبيلية مضيفه ليناريس ديبورتيفو (درجة ثالثة) 5 / صفر، اليوم الأربعاء، ليتأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 37، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 57 سجل سكوادروني لاعب ليناريس الهدف الثالث لإشبيلية بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف إريك لاميلا الهدف الرابع في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 74 سجل يوسف النصيري الهدف الثالث له والخامس لإشبيلية.

وفي مباراة أخرى، فاز ريال سوسيداد على مضيفه لوجرونيس (درجة ثالثة) 1 / صفر.

وسجل روبرت نافارو الهدف الوحيد لسوسيداد في الدقيقة 33.

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