 روما يعبر بولونيا وليتشي يفاجئ لاتسيو في الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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فاز روما على ضيفه بولونيا 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل لورينزو بيلجريني هدف المباراة الوحيد لروما في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء.

ورفع روما رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، فاجئ ليتشي ضيفه لاتسيو وفاز عليه 2 /1.

وتقدم لاتسيو عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 14، قبل أن يدرك إسبيتو التعادل لفريق ليتشي في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 71 سجل لورينزو كولومبو الهدف الثاني لليتشي.

ورفع ليتشي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 30 نقطة في المركز الرابع.

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