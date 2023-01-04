 جمهورية الرأس الأخضر أول بلد في العالم تطلق اسم بيليه على ملعب لكرة القدم

المصدر: وكالات

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أصبحت الرأس الأخضر ، أول دولة في العالم تطلق اسم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على ملعب لكرة القدم، وذلك بعدما طلب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من كل البلاد فعل ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن رئيس الوزراء الرأس الأخضر أكد أن بلاده ستطلق اسم بيليه على ملعبها الوطني. كان بيليه قد رحل عن عمر 82 عاما يوم 29 ديسمبر الماضي.

وتشترك الرأس الأخضر ، وهي مجموعة جزر في المحيط الأطلسي غرب قارة أفريقيا ، في اللغة البرتغالية مع البرازيل.

وقال أولسيس كوريا إي سيلفا، رئيس الوزراء في الرأس الأخضر ، إن بلاده والبرازيل تشتركان في التاريخ والثقافة ولديهما تاريخ من العلاقات المشتركة ويرتبطان باللغة والهوية.

وأضاف: "بيليه كان وسيظل دائما مرجعا في البرازيل، وفي البلاد الناطقة بالبرتغالية وفي العالم كله، كونه محبوبا يجمع عدة أجيال".



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