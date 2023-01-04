بعد توقف سبعة أسابيع.. ميلان يعود للدوري الإيطالي بفوز على سالرنيتانا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل ساندرو تونالي هدفاً وصنع آخر ليقود ميلان للفوز 2/1 على مضيفه سالرنيتانا، اليوم الأربعاء، مع عودة الدوري الإيطالي، عقب توقف دام سبعة أسابيع بسبب كأس العالم وأعياد رأس السنة الميلادية.

وهز رفائيل لياو وتونالي الشباك في الشوط الأول ليرتفع رصيد ميلان صاحب المركز الثاني إلى 36 نقطة، متأخراً بخمس نقاط عن نابولي المتصدر الذي سيلعب لاحقاً ضد انتر.

تقدم لياو لميلان في الدقيقة العاشرة بعدما تلقى تمريرة ذكية من لاعب الوسط تونالي، وتجاوز الحارس جييرمو أوتشوا ووضع الكرة في المرمى بشكل رائع.

وسدد المهاجم أوليفييه جيرو ضربة رأس بعيدة لكن الفريق الزائر لم يتأثر بذلك، حيث ضاعف تونالي النتيجة في غضون خمس دقائق بتسديدة بعيدة المدى.

وهز براهيم دياز الذي اقترب مرتين من التسجيل في الشوط الأول، الشباك بعد ساعة من اللعب تقريباً لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وكان بوسع ميلان إضافة المزيد من الأهداف لكن الفريق أهدر عدة فرص بمن فيهم جيرو.

وسجل لاعب سالرنيتانا البديل فيديريكو بوناتسولي هدف حفظ ماء الوجه لصاحب الضيافة، في الدقيقة 83 بعد خداع الحارس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز