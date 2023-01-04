إصابته أسوأ من المتوقع.. فان دايك يثير القلق في ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول تبدو أسوأ من المتوقع، الأمر الذي قد يؤدي إلى غيابه عن الملاعب فترة طويلة.

وكان فان دايك غادر مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، وصرح الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز أن السبب يعود إلى شعور اللاعب بآلام في الركبة.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن الإصابة التي يعاني منها فان دايك في أوتار الركبة وتبدو أسوأ مما كان متوقعاً، وفقاً للتقارير الطبية الأولية.

وأكدت الصحيفة أنه من المقرر أن يُعرض فان دايك على طبيب أخصائي، لتوضيح حجم إصابته وفترة غيابه عن ليفربول، وما إذا كان سيغيب فترة طويلة أم لا.

وكان ليفربول خسر أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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