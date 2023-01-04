تكريم وممر شرفي.. استقبال مميز لميسي في باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، بتكريم واستقبال خاص من قبل زملائه وإدارة النادي الفرنسي بعد الفوز بكأس العالم 2022.

وعاد ميسي اليوم الأربعاء إلى تدريبات باريس لأول مرة، بعد الفوز بكأس العالم 2022، ديسمبر الماضي.

وأقام زملاء ميسي في باريس سان جيرمان، ممراً شرفياً للنجم الأرجنتيني، وقاموا بالتصفيق الحار له، وأهدى لويس كامبوس المستشار الرياضي للعملاق الفرنسي، درعاً خاصاً لميسي لتهنئته على الفوز بالمونديال.

ومازالت مشاركة ميسي مع باريس في المباراة المقبلة أمام شاورو محل شكوك، حيث سيحدد مدرب باريس كريستوف غاليتيه موقف النجم الأرجنتيني خلال الساعات المقبلة.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع شاورو بدور الـ 64 من بطولة كأس فرنسا، يوم الجمعة المقبل 6 يناير.

استقبال لاعبي #باريس سان جيرمان لزميلهم ميسي عقب عودته لتدريبات الفريق الفرنسي، منذ تتويجه ببطولة كأس العالم 2022 @TeamMessi @PSG_arab pic.twitter.com/0ir6IVzrpe — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 4, 2023

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز