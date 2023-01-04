«سيلفي» الجنازة يورط رئيس «فيفا» أمام الجماهير

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، لانتقادات لاذعة خلال الساعات الأخيرة، بعد مشاركته في جنازة الأسطورة البرازيلية بيليه.

وكان إنفانتينو توجه إلى البرازيل للمشاركة في تأبين الأسطورة بيليه وتقديم واجب العزاء، وتم التقاط صورة له ممسكاً بالهاتف المحمول ويلتقط صورة سيلفي، مع مجموعة أشخاص بالقرب من نعش بيليه، وهو ما أثار استياء الجماهير حول العالم، التي شنت هجوماً لاذعاً على رئيس الاتحاد الدولي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص إنفانتينو على الرد، لتبرئة نفسه أمام الهجوم الذي يتعرض له، مؤكداً إنه كان يقدم خدمة لبعض أفراد عائلة بيليه، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أود توضيح الأمر، بعض أفراد عائلة بيليه سألوني عما إذا كان بإمكاني التقاط صور معهم، ووافقت على الفور، طلبوا التقاط صورة سيلفي لنا جميعاً، لكنهم لم يعرفوا كيفية القيام بذلك، لذا أخذت هاتف أحدهم والتقطت صورة لنا، إذا كانت المساعدة لعائلة بيليه تثير الانتقادات، فأنا سعيد بتقبلها وسأستمر في تقديم المساعدة حيثما أمكن لأولئك الذين ساهموا في كتابة الصفحات الأسطورية لكرة القدم".

وتابع: "أحترم بيليه، ولن أفعل أي شيء خارج نطاق الاحترام خلال مراسم تأبينه، على من قال أشياء دون علم، الاعتراف بخطئه بشجاعة".

وكان إنفانتينو أكد أنه سيطالب جميع الاتحادات الأهلية، بإطلاق اسم بيليه على أحد الملاعب في بلادها بهدف تخليد اسم النجم الراحل، الذي لا يزال اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات.

وكانت مراسم جنازة بيليه، أقيمت الإثنين الماضي واستمرت حتى الثلاثاء.

وتوفي بيليه الخميس الماضي في إحدى مستشفيات بلاده البرازيل عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

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