تعليق لمدرب نيوكاسل يصدم الحالمين بمشاركة رونالدو في دوري الأبطال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في رد على التقارير الصحفية التي راجت مؤخراً حول إمكانية انتقال النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو إلى نادي نيوكاسل الإنكليزي ومشاركته في دوري الأبطال، بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي، نفى المدير الفني لنيوكاسل يونايتد إيدي هاو صحة هذه التقارير بالمطلق.

وكانت تقارير صحفية أفادت بإمكانية مشاركة رونالدو بدوري الأبطال بعد انتقاله إلى النادي الإنكليزي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وقال هاو أمس الثلاثاء: "نتمنى لرونالدو كل التوفيق، لكن من وجهة نظرنا لا صحة لما يشاع" عن إعارته إلى الفريق الذي يحتل المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وكانت وسائل إعلام أكدت وجود بند في عقد رونالدو الجديد مع النصر، يتيح إعارته إلى نيوكاسل حال بلوغ الفريق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانتقل رونالدو (37 عاما) إلى النصر بعقد يمتد حتى عام 2025، حسبما أعلن النادي الذي قدم نجمه الجديد في حفل صاخب، الثلاثاء.

وجاءت الصفقة المفاجئة بعدما فسخ مانشستر يونايتد عقده مع رونالدو بالتراضي، إثر تصريحات انتقد فيها إدارة النادي الإنجليزي وقال إنه لا يحترم المدير الفني إيريك تن هاغ.

وقال أسطورة كرة القدم البرتغالية في مؤتمر صحفي إن "عمله في أوروبا انتهى"، في تكذيب ضمني للتقارير التي أشارت إلى احتمال انتقاله إلى "نيوكاسل"، المملوك للسعودية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز