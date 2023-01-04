كلب بـ 23 ألف يورو لحماية جوائز أفضل حارس مرمى في مونديال قطر من السرقة

المصدر: البيان

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اشترى حارس مرمى الأرجنتين خلال كأس العالم إيميليانو مارتينيز كلب حراسة بـ 23 ألف يورو لحماية الكؤوس والجوائز التي حصل عليها من السرقة، بحسب تقارير إعلامية.

ونقلت إذاعة مونت كالو الدولية عن صحيفة "ديلي ستار" أن مارتينيز يحاول حماية جوائزه وبينها في المقام "القفاز الذهبي" الشهير؛ أي جائزة أفضل حارس مرمى خلال كأس العالم.

ووفقاً للصحافة البريطانية، اشترى مارتينيز من شركة بريطانية للحماية Elite Protection Dogs كلباً للحراسة وزنه 30 كغ تم تدريبه لخدمة القوات الخاصة البريطانية والبحرية الأمريكية من ذوي الخبرة في المواقف القتالية حول العالم.

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