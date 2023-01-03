الرئيس البرازيلي يلقي نظرة الوداع على بيليه في حضور 150 ألفا باستاد سانتوس

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألقى أكثر من 150 ألف شخص بما فيهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نظرة الوداع على جثمان الأسطورة البرازيلية بيليه في مدينة سانتوس الساحلية، بعد أن وضع النعش المفتوح للاعب الراحل في استاد فيلا بيلميرو التابع لنادي سانتوس.

وبدأت مراسم تأبين بيليه، الذي توفي الأسبوع الماضي عن 82 عاما بعد معاناته لمدة عام من سرطان القولون، على مدار 24 ساعة من الساعة العاشرة صباحا (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين ومن المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء.

واصطفت الجماهير في طوابير طويلة خارج الاستاد في سانتوس، حيث عاش بيليه معظم حياته، وانتظروا لما يصل لساعتين لوداع بيليه على مدار الليل وفقا لما قاله نادي سانتوس.

وكُتب على لافتة ضخمة داخل الملعب "يحيا الملك". ولعب بيليه الذي أطلق عليه لقب "ملك كرة القدم" مع سانتوس من 1956 وحتى 1974 وسجل أكثر من 1000 هدف.

ووصل الرئيس لولا، الذي أدى اليمين الدستورية حديثا، بطائرة هليكوبتر صباح اليوم الثلاثاء، ووقف بجوار نعش بيليه المغطى بالعلم البرازيلي في وسط ملعب كرة القدم.

وقال لولا الأسبوع الماضي بعد وفاة بيليه "القليل من البرازيليين حملوا اسم بلدنا مثلما فعل".

وقدم المشاهير والمسؤولون تعازيهم وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أوائل من حضر المراسم يوم الاثنين وقال إنه سيطلب من اتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم بتسمية أحد ملاعبها باسم بيليه.

وسيجوب موكب جنائزي يحمل جثمان بيليه شوارع سانتوس اليوم الثلاثاء، وسيمر بالحي الذي تعيش فيه والدته البالغ عمرها 100 عام، متوجها إلى مقبرة إيكومينيكال ميموريال نيكروبوليس، حيث سيوارى الثرى في مراسم خاصة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز