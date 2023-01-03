بسبب ماني.. جماهير بايرن ميونخ تتنفس الصعداء

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تنفست جماهير بايرن ميونخ الصعداء، بعدما كشفت تقارير فرنسية موقف النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، من خوض مواجهة باريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ساديو ماني قد ينضم لتدريبات بايرن ميونخ، بداية فبراير المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب لديه فرصة حقيقية للتواجد في لقاء الذهاب ضد باريس سان جيرمان، المقرر إقامته 14 فبراير 2023.

وكان ساديو ماني غاب عن منتخب بلاده السنغال، في منافسات كأس العالم 2022 الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه ضد فيردر بريمن ضمن منافسات الدوري الألماني.

وغادر الدولي السنغالي ملعب المباراة في الدقيقة 20 من عمر المباراة لعدم قدرته على استكمالها، ومعاناته من آلام في ساقه، الأمر الذي أبعده عن منافسات كأس العالم الأخيرة.

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