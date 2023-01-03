مرسيليا يعزّز مركزه الثالث في الدوري الفرنسي بفوز على مونبلييه

المصدر: أ ف ب

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عزز مرسيليا مركزه الثالث بعودته منتصرا من مونبلييه 2-1 أمس الاثنين في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

والفوز هو الرابع تواليا لمرسيليا، الذي رفع رصيده الى 36 نقطة في المركز الثالث، متخلفا بفارق 4 نقاط عن لنس الثاني ومتقدما على موناكو بفارق 3 نقاط.

وافتتح مرسيليا التسجيل في مطلع الشوط الثاني بواسطة البرتغالي نونو تافاريس (47) قبل أن يضيف الثاني عبر النيران الصديقة بواسطة ماكسيم استيف (61)، وجاء هدف تقليص الفارق لمونبلييه متأخرا عبر تيجي سافانييه (90+1 من ركلة جزاء).

وطرد الحكم تافاريس قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وفشل ليل بطل الموسم قبل الماضي من الاقتراب من فرق المقدمة بسقوطه في فخ التعادل على ارضه مع رينس 1-1.

وبقي ليل سابعا برصيد 30 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن موناكو الرابع.

وافتتح الكندي جوناثان ديفيد التسجيل لليل بعد مرور 32 دقيقة رافعا رصيده الى 10 أهداف هذا الموسم وفي المركز الثالث لترتيب الهدافين، لكن السويدي ينس كاجوست أدرك التعادل لرينس قبل نهاية المباراة ب11 دقيقة.

في المقابل، حافظ رينس الحادي عشر على سجله خاليا من الهزائم في آخر تسع مباريات منذ أن استلم تدريبه ويل ستيل.

وفي مباراة ثانية، فشل ستراسبورغ في الخروج من دائرة الهبوط بسقوطه أمام ضيفه تروا 2-3.

وكان بإمكان ستراسبورغ الصعود الى المركز السابع عشر لو حقق الفوز لكنه بقي تاسعا عشر برصيد 11 نقطة.

ويلتقي لاحقا رين مع نيس في ختام المرحلة.

وكان باريس سان جرمان المتصدر مني بأول خسارة له هذا الموسم بسقوطه أمام وصيفه لنس 1-3 الأحد ليقلص الأخير الفارق عنه الى 4 نقاط.

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