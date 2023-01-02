كبوة توتنهام تغير ملامح المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

المصدر: وام

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مدد كل من أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد مسلسل انتصاراتهم المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما واصل توتنهام تراجعه في المسابقة ليتغير المربع الذهبي للبطولة مع بداية العام الجديد ومع اقتراب البطولة من منتصفها.

وشهدت الجولة الـ18 من المسابقة على مدار الأيام الماضية مواصلة أرسنال لانتصاراته وتعزيز صدارته لجدول المسابقة لكن الشيء الملاحظ بشدة في هذه الجولة كان استمرار تراجع توتنهام الذي مني بالهزيمة على ملعبه أمام أستون فيلا 0-2 لتكون المباراة الثالثة التي يفشل خلالها في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات خاضها بالبطولة.

وبرغم عودة الفرنسي هوجو لوريس إلى حراسة مرمى توتنهام في هذه المباراة للمرة الأولى منذ خسارته مع منتخب بلاده أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2022 ، واصل توتنهام مسلسل التراجع.

والمثير أن لوريس فشل في التعامل مع الكرة التي سجل منها الأرجنتيني إيميليانو بوينديا الهدف الأول في المباراة.

وبهذه الهزيمة، تخلى توتنهام عن مكانه في المربع الذهبي لصالح مانشستر يونايتد الذي واصل انتصاراته المتتالية بفوز ثمين 1-0 على مضيفه وولفرهامبتون ليكون الفوز الثالث على التوالي.

كما واصل ليفربول الضغط على توتنهام من خلال الفوز 2-1 على ليستر سيتي ليكون الفوز الرابع على التوالي؛ حيث رفع الفريق رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين خلف توتنهام وتتبقى لليفربول مباراة أكثر من توتنهام.

ومع الفوز الثمين 4-2 على مضيفه برايتون، استعد أرسنال بشكل جيد لثلاثة اختبارات متتالية صعبة يخوضها بالبطولة في يناير الحالي؛ حيث يلتقي نيوكاسل وتوتنهام ومانشستر يونايتد في مواجهات قد تهدد انتصاراته المتتالية التي بلغت 5 انتصارات متتالية.

وشهدت الجولة الـ18 أيضا تعادل مانشستر سيتي حامل اللقب مع إيفرتون 1-1 لكن الهدف الوحيد لحامل اللقب في هذه المباراة جاء بتوقيت مهاجمه الشاب النرويجي إيرلنج هالاند، الذي رفع رصيده إلى 21 هدفا مع الفريق في المسابقة هذا الموسم وأصبح أكثر لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أهدافا لفريقه قبل بداية العام الميلادي الجديد بنفس الموسم.

وأضاف هالاند بهذا إنجازا جديدا لسجل تميزه مع مانشستر سيتي في أول موسم له مع الفريق منذ أن انتقل إليه في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وشهدت باقي مباريات الجولة الـ18 من المسابقة فوز برينتفورد على ويستهام 2-10 وفولهام على ساوثهامبتون 2-1 وكريستال بالاس على بورنموث 2-0 وتعادل نيوكاسل مع ليدز يونايتد سلبيا ونوتنجهام فوريست مع تشيلسي 1-1.

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