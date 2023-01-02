نجم ليفربول السابق يشهر إفلاسه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، أن لاعب منتخب إنجلترا وليفربول وأرسنال السابق جيرمان بينانت، أعلن إفلاسه بشكل رسمي بسبب تراكم الديون.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن بينانت حصل على حكم إفلاس من محكمة ببرمنغهام، مؤكدة أن ديون اللاعب وصلت إلى 7 أرقام، لصالح الضرائب والبنوك.

وأكدت الصحيفة، أن بينانت مدين بأموال ضخمة، لتخلفه عن سداد أقساط الرهن العقاري، مشيرة إلى أن الشركة الإعلامية التي كان يملكها تم شطبها من السجلات منذ عامين.

ولعب بينانت مع ناديي أرسنال وليفربول، وبدأت مسيرته 1998 واستمرت حتى 2018، وكان أول نادياً يلعب له نوتس كونتي موسم 1998/1999، وفي عام 1999 انتقل إلى نادي أرسنال، ولعب معه حتى عام 2005، وشارك معه في 12 مباراة وسجل 3 أهداف، وفي موسم 2003/2004 أعير إلى نادي ليدز يونايتد، ولعب معه 36 مباراة وسجل هدفين، وفي موسم 2005/2006 انتقل إلى نادي برمنغهام سيتي، ولعب معه 50 مباراة وسجل هدفين، ولعب لليفربول عام 2006 حتى 2009.

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