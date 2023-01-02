المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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في اليوم الذي يودع العالم فيه أسطورة كرة القدم "بيليه" إلى مثواه الأخير، نستدعي لمساته التي ألهمت الكثير من النجوم المعاصرين، والتي توضح أنه أفضل من لاعبَ الساحرة المستديرة يوماً، ومعظم نجوم هذا العصر كانوا عالة عليه في كثير من إبداعاتهم.

من مراوغات مارادونا المبتكرة إلى تمويهات الظاهرة رونالدو السريعة، مروراً بضربات ميسي الثابتة الثاقبة، ومقصيات كريستيانو المعجزة وتخلصات زيدان الذكية.. وغيرها، لا تكاد توجد مهارة كروية ظهرت في هذا العصر أو قبله إلا وكان بيليه السباق لها.. رصدها الفيديو متداول على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

كلهم يقلدونه.. بيليه مخترع السحر في كرة القدم (فيديو)https://t.co/OBTzjc6Gl6 pic.twitter.com/FOBrtoK5S2 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 2, 2023

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