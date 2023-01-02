بينهم بنزيما وفينيسيوس.. ريال مدريد بدون قوته الضربة أمام كاسيرينو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، غياب عدد من اللاعبين عن مواجهة غداً الثلاثاء، أمام كاسيرينو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وكاسيرينو، أن اللقاء سيشهد غياب 7 لاعبين، هم كورتوا، وكارفخال، وبنزيما، وكروس، وألابا، وفينيسيوس، وميندي.

وتابع: "كورتوا وكارفخال يشعران بإصابات طفيفة، لكنهم سيكونون متاحين لمواجهة فياريال بشكل طبيعي".

وعن مواجهة كاسيرينو، قال أنشيلوتي: "سنلعب مباراة يجب أن نكون فيها أذكياء ونلعب بحرص شديد، في مثل هذه المباريات عليك أن تجمع بين الجودة والالتزام والقتال في وقت واحد، لأن مباراة في مسابقة مثل كأس الملك عليك أن تضع كل ما لديك لها ويجب عدم الاستهتار".

ورد أنشيلوتي على فكرة العنصرية ضد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، قائلاً: "لا أستطيع أن أتحدث عن موضوع لا يجب أن يكون محل نقاش بالنسبة لي، وليس من الضروري أن توجد العنصرية والكره تجاه الأجانب، نحن مخطئون إنها ليست مشكلة فينيسيوس فقط، بل مشكلة المجتمع أجمع".

وعلق أنشيلوتي على مصير توني كروس، قائلاً: "الأمر أصبح واضحاً تماماً وسيكون واضحاً أكثر في الشهر المقبل، لقد قال إنه يريد أن ينتهي به الأمر في مدريد وآمل أن يستمر معنا لفترة أطول".

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