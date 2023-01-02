هل أخفوا عنها الخبر؟ والدة بيليه لا تعرف أنه مات

المصدر: البيان

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أكدت ماريا لوسيا دو ناسيمنتو شقيقة نجم كرة القدم الراحل بيليه أن والدتها لا تعلم حتى الآن أن ابنها قد توفي، مشيرة إلى أن والدتها تعيش في "عالمها الخاص"

وقالت ماريا إن أحدا لم يبلغ الأم سيليست صاحبة الـ100 عام، بوفاة بيليه، بحسب مقابلة نقلها موقع "سكاي نيوز عربية" عن شبكة "إي إس بي إن" العالمية.

وأوضحت ماريا أن أمها، التي لم تعد تتفاعل بشكل واع مع محيطها، كانت تقول دائما إنها ستصلي من أجل شفاء بيليه.

وأجابت الشقيقة الوحيدة المتبقية على قيد الحياة، لدى سؤالها عما إذا كانت الأم تلقت نبأ وفاة بيليه: "لا. لا تعرف. تحدثنا لكنها لا تعرف. إنها بخير لكنها في عالمها الخاص الصغير".

واحتفلت والدة بيليه بعيد ميلادها المائة في 20 نوفمبر الماضي، وحينها سجل "الملك" هذه اللحظة الخاصة بمنشور وصورة على "إنستغرام".

وأضافت ماريا عند حديثها عن بيليه، حيث كانت معه في المستشفى قبل أيام من وفاته: "بدا وكأنه كان يشعر أنه سيرحل. كان الأمر صعبا للغاية. نحن نعلم أننا لسنا مخلدين لكن خبر وفاته أحزن قلوبنا للغاية".

وتوفي بيليه، الوحيد المتوج بلقب كأس العالم 3 مرات، الخميس، عن عمر 82 عاما، بعد معركة ضد سرطان القولون.

وأثارت وفاة بيليه، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، موجة من التأثر في العالم، بينما أعلنت البرازيل حدادا وطنيا لمدة 3 أيام.

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