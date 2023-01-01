سواريز يوقع لعملاق الدوري البرازيلي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأحد عن تعاقده مع مهاجم منتخب الأوروغواي لويس سواريز لمدة عامين.

وكتب النادي البرازيلي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إنه في غريميو! أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الأوروغواي، لويس سواريز جاء لمواصلة رحلته المظفرة، هذه المرة مرتديا قميصنا!".

وأضاف "الهداف، متعدد الألقاب، المحارب! مرحبا، لويزيتو!".

وأكد غريميو أن سواريز وقع عقدا حتى ديسمبر 2024.

وكان المهاجم المخضرم (35 عاما)، عاد إلى نادي طفولته ناسيونال الصيف الماضي، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروغوياني بتسجيله ثمانية أهداف في 14 مباراة.

وكان سواريز ترك ناسيونال لأول مرة في عام 2006 حيث لعب لموسم واحد مع غرونينغن الهولندي قبل أن يقضي أربع سنوات في أياكس أمستردام.

وانضم إلى ليفربول الإنجليزي في 2011 وقضى معه ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل إلى إسبانيا حيث لعب لبرشلونة من 2014 إلى 2020 ثم أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الماضي.

وفاز سواريز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا عام 2015، والدوري الإسباني أربع مرات. وتوج مرة أخرى ببطولة إسبانيا مع أتلتيكو في عام 2021.

وشارك سواريز في مونديال قطر دون أن يسجل أي هدف حيث خرج منتخب بلاده من دور المجموعات.

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