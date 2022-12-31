مانشستر سيتي يتعادل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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تعادل فريق مانشستر سيتي مع ضيفه إيفرتون 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1 / صفر، وكريستال بالاس على بورنموث 2 / صفر وفولهام على ساوثهامبتون 2 / 1 وتعادل نيوكاسل مع ليدز يونايتد سلبيا.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينج هالاند في الدقيقة 24 وتعادل إيفرتون بهدف سجله ديماراي جراي في الدقيقة 64.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، حقق مانشستر يونايتد الانتصار الثالث له على التوالي وتغلب على مضيفه وولفرهامبتون 1 / صفر.

ويدين مانشستر يونايتد بفضل كبير في الفوز للاعبه ماركوس راشفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 بعد مشاركته من مقعد البدلاء في الدقيقة 46 ، ليلعب دور البطولة في تواجد مانشستر يونايتد ضمن المربع الذهبي بالبريميرليج مع ختام عام 2022 .

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويمكن لتوتنهام استعادة موقعه في المركز الرابع عبر مباراته المقررة غدا أمام أستون فيلا في المرحلة نفسها.

وقبل المباراة، كان إيريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد قد كشف أنه استبعد راشفورد من التشكيلة الأساسية ودفع به على مقعد البدلاء لأسباب "انضباطية داخلية".

وسجل راشفورد ثلاثة أهداف للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2022 التي أقيمت مؤخرا في قطر، وشهدت وصول إنجلترا لدور الثمانية.

وقدم راشفورد /25 عاما/ مستويات جيدة منذ عودته من المونديال وسجل لمانشستر يونايتد في مباراتيه السابقتين اللتين انتهيتا بالفوز على بيرنلي 2 / صفر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وأمام نوتينجهام فورست 3 / صفر في الدوري.

لكن راشفورد غاب عن التشكيل الأساسي في مباراة اليوم، وشارك مكانه أليخاندرو جارناتشو، فيما كان التغيير الوحيد

في التشكيلة مقارنة بالمباراة السابقة أمام نوتينجهام.

ولم يدل تن هاج بمزيد من التفاصيل بشأن قراره، خلال حديثه لقناة "بي.تي سبورت" قبيل بدء المباراة، واكتفى بقول "هي قواعدنا".

ودفع تن هاج باللاعب راشفورد مع بداية الشوط الثاني، وقد سجل اللاعب الهدف الوحيد في المواجهة ليهدي الفريق النقاط الثلاث.

وأسكن راشفورد الكرة في الشباك مجددا لكنها لم تحتسب هدفا بداعي وجود لمسة يد، وذلك بعد الرجوع لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

وكاد مانشستر يونايتد أن يفتتح التسجيل مبكرا عندما أعاد نيلسون سيميدو مدافع وولفرهامبتون الكرة بدون تركيز لتصل إلى جارناتشو أمام المرمى، لكن حارس المرمى خوسي سا أنقذ الموقف وأحبط المحاولة.

وبعدها، ضاعت فرصة ثمينة على دييجو ككوستا مهاجم وولفرهامبتون حيث تألق في فتح المساحة وهيأ نفسه بشكل جيد لكنه سدد الكرة في النهاية في يد الحارس ديفيد دي خيا.

وقبل نهاية الشوط الأول، شن جارناتشو وتيريل مالاسيا هجمة خطيرة لكنها انتهت برأسية من أنتوني مارسيال تصدى لها الحارس.

وتمكن راشفورد مع دخوله في بداية الشوط الثاني، من تحقيق التقدم لمانشستر يونايتد .

وأسكن راشفوورد الكرة في الشباك مجددا في الدقيقة 85 لكن الهدف ألغي بداعي لمس الكرة بيده قبل التسديد.

وكاد وولفرهابتون أن يدرك التعادل في الثواني الأخيرة عن طريشق راؤول خيمينيز لكن دي خيا تصدى للكرة لينهي مانشستر المباراة فائزا ويحصد النقاط الثلاث.

وفي المباراة الثالثة، فاز كريستال بالاس على بورنموث بهدفين نظيفين سجلهما جوردان أيو وإيبيريشي إيز في الدقيقتين 19 و39.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فولهام على ساوثهامبتون 2 / 1.

وتقدم فولهام بهدف سجله جيمس وارد براوس، لاعب ساوثهامبتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32 ، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 56، إلا أن جواو بالينيا سجل هدف الفوز لفولهام في الدقيقة 89.

ورفع فولهام رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الخامسة، تعادل نيوكاسل مع ليدز يونايتد سلبيا

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، كما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.







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