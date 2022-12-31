ماكينة تسجيل أهداف.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية في البريميرليغ

المصدر: دبي -عماد الدين إبراهيم

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بات المستحيل وتحطيم الأرقام القياسية أمراً عادياً في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، الذي يعد ماكينة أهداف مذهلة، وفي طريقه إلى تحطيم معظم الأرقام القياسية بنهاية النسخة الحالية من البريميرليغ إذا واصل التسجيل بمعدله التهديفي الحالي الذي وصف بالخارق.

رقم جديد

وسجل النرويجي إيرلينج هالاند رقماً جديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم بعد أن سجل هدفه رقم 21 في شباك إيفرتون ضمن مباريات الجولة 18 ليكون قد سجل هذا الموسم في البريميرليغ أكثر من الفائزين بالحذاء الذهبي في المواسم:

- 1997/98 (18 هدفاً)

- 1998/99 (18 هدفاً)

- 2006/07 (20 هدفاً)

- 2008/09 (19 هدفاً)

- 2010/11 (20 هدفاً)

أرقام محطمة

ويتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز، برصيد 21 هدفاً حتى الآن فضلاً عن تحطيمه للعديد من الأرقام القياسية:

- أسرع لاعب يسجل 6 أهداف في مباراتين متتاليتين، بواقع 3 أهداف في كل مباراة.

- أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في أول أربع مباريات خارج أرضه في المسابقة الإنجليزية، حيث سجل هدفين في استاد لندن، وهدف في ملعب سانت جيمس بارك، وهدف في ملعب فيلا بارك ومولينيو.

- استطاع تسجيل الأهداف بطرق عدة، القدم اليمنى وباليسرى كما سجل بالرأس ومن داخل منطقة الـ«ست ياردات» ومن خارج منطقة الجزاء.

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