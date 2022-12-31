 على حساب وولفرهامبتون..مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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حقق مانشستر يونايتد الانتصار الثالث له على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على مضيفه وولفرهامبتون 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

ويدين مانشستر يونايتد بفضل كبير في الفوز للاعبه ماركوس راشفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 بعد مشاركته من مقعد البدلاء في الدقيقة 46 .

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

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