تن هاج: راشفورد لم يبدأ أمام ولفرهامبتون لأسباب انضباطية

المصدر: رويترز

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إنه ترك مهاجمه ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون واندرارز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت لأسباب انضباطية.

واستعاد راشفورد مستواه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد تن هاج، حيث خاض 21 مباراة في كافة المسابقات وسجل عشرة أهداف.

وسجل في آخر مباراتين ليونايتد، لكنه استبعد من التشكيلة الأساسية اليوم وحل محله أليخاندرو جارناتشو ليكون التغيير الوحيد على التشكيلة التي فازت 3-صفر على نوتنجهام فورست يوم الثلاثاء الماضي.

وفي رده على سؤال بشأن سبب غياب راشفورد، قال تن هاج لمحطة بي.تي سبورت "انضباط داخلي. لا توجد تفاصيل. لوائحنا. نركز الآن على المباراة. أليخاندرو جارناتشو سيشارك".

ويتطلع يونايتد إلى تمديد مسيرة انتصاراته إلى خمس مباريات في جميع المسابقات بفوزه على ولفرهامبتون المهدد بالهبوط.

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