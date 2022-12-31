زملاء بيليه السابقين: إنه "لاعب من كوكب اخر"

المصدر: رويترز

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تذكر بعض زملاء أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه أمس الجمعة إرثه وذكرياتهم معه.

ووصف جيرسون وبيبي، اللذان لعبا مع بيليه في منتخبات البرازيل الفائزة بكأس العالم، اللاعب الوحيد الفائز بثلاثة ألقاب لكأس العالم بأنه لاعب من كوكب آخر وشخص رائع خارج الملعب.

وتوفي بيليه، واسمه بالكامل إيدسون أرانتيس دو ناسيمنتو يوم الخميس الماضي في تمام الساعة 15:27 بالتوقيت المحلي (18:27 بتوقيت جرينتش) عن 82 عاما بسبب فشل أعضاء متعددة في جسمه من القيام بوظائفها نتيجة تطور سرطان القولون، وفقا لمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وأعلنت البرازيل الحداد ثلاثة أيام حدادا على وفاته، حيث أعرب قادة ومشجعون وأصدقاء عالميون عن احترامهم لأيقونة الرياضة.

وقال جيرسون، الذي فاز بكأس العالم 1970 مع البرازيل إلى جانب بيليه، لرويترز في مقابلة من منزله في نيتيروي بريو دي جانيرو، إنه عندما كان يلعب معه "كان يعلم أن الفوز سيأتي".

وقال جيرسون البالغ من العمر 81 عاما وسجل هو وبيليه في نهائي 1970 عندما تغلبت البرازيل على إيطاليا 4-1 لتفوز بلقبها العالمي الثالث "كان الأفضل.. ملك كرة القدم. مات إيدسون أرانتيس دو ناسيمنتو لكن بيليه أبدي".

وشارك خوسيه ماسيا، الملقب ببيبي، في بطولتين سابقتين عامي 1958 و1962، ولعب أيضا مع بيليه في فريق سانتوس.

وأشاد بزميله السابق في الفريق باعتباره فريدا من نوعه ولن نجد مهاراته مرة أخرى أبدا.

وقال بيبي (87 عاما) في مقابلة في منزله في مدينة سوكورو الصغيرة بالقرب من ساو باولو "لن يكون هناك شخص مثله. ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار ومارادونا جميعهم لاعبون استثنائيون ورائعون، لكنهم بشر. بيليه لم يكن بشرا، لقد جاء من كوكب زحل".

وذهب جيرسون إلى أبعد من ذلك قائلا "هل هناك أي مكان أبعد من زحل؟. إذا كان الأمر كذلك فهذا هو المكان الذي جاء منه".

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