بسبب ليفاندوفسكي..إسبانيول يدرس الانسحاب من مواجهة برشلونة في الدوري

المصدر: وكالات

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أثار قرار محكمة المنازعات المركزية الإسبانية، بإعفاء مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي من الإيقاف، حالة من الغضب لدى نادي إسبانيول، وذلك قبيل لقاء الفريقين اليوم في الدوري الإسباني.

وكان ليفاندوفسكي قد طرد من مباراة برشلونة وأوساسونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني قبل توقف المسابقة بسبب كأس العالم 2022، وذلك بعد حصوله على إنذارين، لكنه قام بحركة مثيرة بعد طرده، حيث وضع يده على أنفه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبر إهانة للحكم وتم إيقافه لثلاث مباريات.

ولكن نادي برشلونة، أعلن أمس الجمعة، أن مهاجمه الدولي البولندي سيكون متاحا لخوض مباراة الفريق ضد إسبانيول، لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني، بعد تعليق المحكمة المركزية في مدريد للعقوبة الموقعة ضد اللاعب.

وأوضح برشلونة في بيان، أن المحكمة منحت المهاجم البولندي، إجراء احترازيا في العقوبة التي وقعتها عليه لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووصف إسبانيول في بيان أصدره بعد تعليق عقوبة ليفاندوفسكي، قرار المحكمة الإسبانية بأنه "إهانة وظلم" لنادي إسبانيول، خاصة أنه صدر قبل مواجهته لبرشلونة بنحو 24 ساعة فقط.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن إسبانيول يدرس عدم لعب المباراة، اعتراضا على هذا القرار.

ولا يرى إسبانيول أي حجج قانونية أو متطلبات تبرر الإجراء الاحترازي، الذي اتخذته المحكمة.

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