بن زيمة يهدي الريال صدارة "الليغا" بـ "ثنائية" في بلد الوليد

المصدر: أ ف ب

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بعد خمسة أسابيع على خيبة غيابه عن كأس العالم بسبب الإصابة، حقق الفرنسي كريم بن زيمة عودة موفقة الى الملاعب بقيادته ريال مدريد حامل اللقب الى إنهاء العام بانتصار على مضيفه بلد الوليد بعد تسجيله ثنائية الفوز 2-صفر أمس الجمعة في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد بن زيمة الى تشكيلة النادي الملكي للمرة الأولى بعد غياب لمدة شهرين، ولعب في خط المقدمة بجانب البرازيلي فينيسيوس جونيور وماركو أسنسيو في لقاء بدأه الفريقان بدقيقة صمت حداداً على وفاة الأسطورة البرازيلي بيليه الخميس عن 82 عاماً بعد صراع مع سرطان القولون.

واختير بن زيمة، الفائز بالكرة الذهبية أخيراً، ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي لنهائيات مونديال قطر، لكن إصابة في الفخذ أثناء التدريبات دفعته للانسحاب عشية المباراة الافتتاحية.

ومع انتهاء المونديال، الذي حلّ فيه "الديوك" في الوصافة بعد الخسارة في النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، أعلن بن زيمة نهاية مسيرته الدولية مع منتخب بلاده بعد 37 هدفاً في 97 مباراة.

برشلونة أمام فرصة الابتعاد

ومشاركة بن زيمة لم تأتِ بالكثير في مباراة الجمعة حتى الدقائق الأخيرة حين سجل هدفه الأول من ركلة جزاء (83) ثم أضاف الثاني في الدقيقة 89، رافعاً رصيده الى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وأهدى بن زيمة فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الصدارة مؤقتاً في آخر مبارياته لهذا العام، بفارق نقطة أمام غريمه برشلونة الذي يلتقي السبت مع جاره إسبانيول.

وكان ريال الطرف الأفضل وحصل على فرص عدة لافتتاح التسجيل، أولها لأسنسيو بتسديدة من مشارف المنطقة تألق الحارس جوردي ماسيب في صدها، ثم أهدر بن زيمة فرصة ذهبية بعدما سقطت الكرة أمام إثر تسديدة من فينيسيوس صدها ماسيب، لكن صاحب الكرة الذهبية أطاحها فوق العارضة (18).

وعاد ريال ليهدد مرمى مضيفه عبر فينسيوس هذه المرة بعدما تلاعب البرازيلي بمدافعين قبل أن يسدد، لكن ماسيب كان له بالمرصاد (37).

وكاد صاحب الأرض أن يفتتح التسجيل من أول محاولة جدية، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان على الموعد لصد تسديدة ألفارو أغوادو (37).

وواصل ريال أفضليته في الشوط الثاني وهدد مرمى مضيفه عبر أسنسيو، الذي وصلته الكرة من بن زيمة، فسددها من زاوية صعبة في الشباك الجانبية (50)، ثم رد سيرخيو ليون برأسية خطيرة جداً تألق كورتوا في صدها (68).

وحاول ريال في الدقائق الأخيرة واختبر بن زيمة حظوظه من مشارف المنطقة لكن الحارس تألق في الدفاع عن مرماه (78)، ثم جاء الفرج لريال حين منحه الحكم ركلة جزاء بعد الاحتكام الى "في أيه آر" إثر لمسة يد على خافي سانشيس اعترض عليها سيرخيو ليون ما أدى الى طرده، فانبرى لها بن زيمة بنجاح (83).

ثم حسم الهداف الفرنسي النقاط الثلاث نهائياً بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد تمريرة من مواطنه إدواردو كامافينغا (89).

إشبيلية يبقى في منطقة الخطر

وبقي إشبيلية في منطقة الخطر بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرحلة السادسة توالياً رغم استعانته بالمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، وذلك بتعادله مع مضيفه سلتا فيغو بهدف لكيكي سالاس (54) مقابل هدف لغابريال فيغا (33)، في لقاء أكمله النادي الأندلسي بعشرة لاعبين في الدقائق الأخير بعد طرد خوسيه أنخل كارمونا (86).

وسينهي الفريق، الذي حل رابعاً الموسم الماضي وكان من ممثلي إسبانيا في دوري الأبطال، حيث انتهى مشواره عند دور المجموعات ليكمل مشواره القاري في "يوروبا ليغ"، العام في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف أمام قادش التاسع عشر المتعادل الجمعة مع ألميريا 1-1.

وألحق خيتافي بضيفه ريال سوسييداد هزيمته الأولى منذ 19 أكتوبر والرابعة هذا الموسم بالفوز عليه بهدفين نظيفين لبورخا مايورال (51 و78) الذي سجل ثنائية للمرة الثانية في مسيرته من أصل 118 مباراة في الدوري.

وبفوزه الأول منذ 31 أكتوبر والرابع هذا الموسم، رفع خيتافي رصيده الى 17 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 19 نقطة.

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