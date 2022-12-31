العالم ينعى الأسطورة بيليه.. وحداد في دوريات أوروبا

المصدر: لندن - أ ف ب

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تنكيس الأعلام ،حداداً على وفاة الأسطورة البرازيلي بيليه «82 عاماً»، وقال «فيفا» على »تويتر»: «توحّد عالم الكرة في حزنه لرجل أطلق عليه ببساطة اسم الملك».

وارتبط بيليه، بعلاقة حب لدولة الإمارات على مدى سنوات، وزارها للمرة الأولى في فبراير 1973 بمناسبة مباراة استعراضية جمعت سانتوس والنصر، توكررت زياراته للدولة مرات عدة، واختارته «طيران الإمارات» في 2014 سفيراً لعلامتها التجارية.

ونعى العالم، بيليه، وأعلنت الدوريات الانجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية تكريم بيليه بدقيقة صمت قبل انطلاق المباريات، وسيرتدي اللاعبون والحكام شارات سوداء وسيتم عرض صورة الأسطورة بالأبيض والأسود على شاشات الملاعب، وقدم نجوم بارزون أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام ورونالدو تعازيهم لأسرة الأسطورة.

حداد

وأعلنت البرازيل الحداد لمدة 3 أيام، ومن المقرر أن تجرى مراسم جنازة الأسطورة يوم الثلاثاء المقبل في مسقط رأسه بمدينة سانتوس، وسيوضع جثمانه على أرض ملعب «إف سي سانتوس».

معنا إلى الأبد

وقال إنفانتينو رئيس «فيفا»:فقدنا بيليه، لكنه سيبقى معنا إلى الأبد، كان اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات، وكان يملك مهارة وخيالاً لا نظير لهما، قام بيليه بأمور لم يحلم أي لاعب آخر أن يقوم بها، مثل المراوغة الشهيرة في نصف نهائي مونديال 1970 والتي أصبحت معروفة باسم «مراوغة بيليه»، أو هدفه وهو ابن 17 عاماً في نهائي مونديال 1958.

رمز للأجيال

ووصف الاتحاد الألماني للعبة بيليه بأنه «رمز للأجيال» وقال فليك المدير الفني للمنتخب الألماني: لم يكن هناك لاعب أفضل من بيليه ، كان ولا يزال ملك كرة القدم، أداؤه أقرب للمثالية، ومتكامل، وليس لديه نقاط ضعف.

وقدمت أندية ريال مدريد وبرشلونة، وبايرن وليفربول وميلان وغيرها التعازي لأسرة الكرة العالمية في وفاة بيليه وإلى عائلته وأحبائه، ووصفته بأنه أحد أفضل اللاعبين على مر العصور. ونشرت وكالة «ناسا» تغريدة، تحت صورة للمجرة وكتبت «نحيي ذكرى رحيل الأسطورة بيليه».

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