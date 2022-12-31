«ناسا» تكرّم بيليه بألوان علم البرازيل

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، عبر حسابها على «تويتر»، الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي توفي أول من أمس الخميس، وجاء التكريم عبر صورة مجرة حلزونية بألوان علم البرازيل (الأخضر والأصفر والأزرق).

وقالت «ناسا»: « (..) هذه الصورة لمجرة حلزونية بألوان البرازيل، بمناسبة وفاة الأسطورة بيليه، المعروف لدى الكثيرين بلقب (ملك اللعبة الجميلة)». هذا، وقد أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، الخميس، الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة بيليه.

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