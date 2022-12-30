بنزيما أساسياً مع ريال بعد 5 أسابيع على إصابته في المونديال

المصدر: أ ف ب

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أدرج اسم الهداف الفرنسي كريم بنزيما في التشكيلة الأساسية لمباراة فريقه ريال مدريد مع مضيفه بلد الوليد الجمعة في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد خمسة أسابيع من الإصابة التي تعرض لها في مونديال قطر وحرمته من خوض النهائيات.

وسيعود بنزيما الى تشكيلة النادي الملكي للمرة الأولى بعد غياب لمدة شهرين، وسيلعب في خط المقدمة بجانب البرازيلي فينيسيوس جونيور وماركو أسنسيو.

واختير بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية أخيراً، ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي لنهائيات مونديال قطر، لكن إصابة في الفخذ أثناء التدريبات دفعته للانسحاب عشية المباراة الافتتاحية.

ومع انتهاء المونديال الذي حلّ فيه "الديوك" في الوصافة بعد الخسارة في النهائي أمام الارجنتين بركلات الترجيح، أعلن بنزيمة نهاية مسيرته الدولية مع منتخب بلاده بعد 37 هدفاً في 97 مباراة دولية.

وعشية المباراة ضد بلد الوليد، رفض المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي الدخول بخلفيات قرار المدرب الفرنسي ديدييه ديشان عدم انتظار شفاء بنزيمة، قائلاً "لا أريد أن أقول أي شيء عن القرار الذي اتخذته فرنسا. قالوا إنه لا يستطيع اللعب في كأس العالم".

وأضاف بشأن اللاعب الذي خاض أكثر من 600 مباراة في 12 موسماً في العاصمة الاسبانية "رأينا رجلاً يأتي الينا بقمة الاندفاع والحماسة"، مؤكداً أن بنزيمة "سيكون عوناً كبيراً لنا خلال الجزء الثاني من الموسم".

وكان بنزيما متعطشاً للظهور في نهائيات كأس العالم في قطر بعد أن غاب عن تشكيلة بلاده التي فازت بمونديال روسيا قبل أربع سنوات.

واستُبعد عن المنتخب الفرنسي لمدة خمس سنوات ونصف بسبب تورطه في فضيحة الشريط الجنسي الخاص بزميله السابق في "الديوك" ماتيو فالبوينا، وحُكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ مع غرامة قدرها 75 ألف يورو.



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