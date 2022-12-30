نادي سانتوس يحدد الخطة الكاملة لجنازة أسطورته بيليه

المصدر: البيان

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أعد نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم خطة كاملة لمراسم جنازة أسطورته ونجم الكرة العالمية بيليه، الذي رحل أمس الخميس عن عمر ناهز 82 عاما.

ومن المقرر أن يتم تحنيط جثة بيليه ونقلها من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو إلى ملعب "فيلا بيلميرو"، مقر نادي سانتوس في الساعات الأولى من يوم الاثنين المقبل.

وقبل ساعات قليلة من بدء المراسم، سيتمكن الجمهور من الوصول إلى حديقة ملعب سانتوس بداية من الساعة العاشرة لحضور الجنازة.

وأكدت قناة "TV Globo" البرازيلية وفقا لروسيا اليوم، أن السلطات السياسية والشخصيات البارزة الأخرى ستتمتع بدخول منفصل من خلال البوابة رقم 10 لملعب "فيلا بيلميرو"، بتواجد الرئيس البرازيلي على رأس الحاضرين.

وأشارت إلى أنه سيتم السير في موكب بشوارع مدينة سانتوس بأكملها، ثم يتم بعدها التوجه نحو مقبرة عائلة بيليه من دون تواجد الجمهور.

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