الكاف: بيليه كان مصدر الهام لافريقيا

المصدر: أ ف ب

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قال رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) الجمعة إن "الملك بيليه" كان مصدر الهام فريد للقارة الإفريقية، مؤكدا أنه "سيعيش الى الأبد في قلوب عشاق كرة القدم".

واعتبر رئيس الكاف الجنوب إفريقي باتريس موتسيبى وفاة تجم الكرة البرازيلي "خسارة هائلة لمشجعي وهواة كرة القدم".

وحيا موتسيبي "التزامه (بيليه) بتحسين ظروف حياة الفقراء والمهمشين".

وتوفي بيليه، الوحيد المتوج بلقب كأس العالم 3 مرات، الخميس عن عمر يناهز 82 عاما.

وأثارت وفاة بيليه، الذي يعنبر أحسن لاعب كرة قدم في التاريخ، موجة من التأثر في العالم كله فيما أعلنت البرازيل حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام.



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