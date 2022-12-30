انجلترا وايطاليا وفرنسا تكرم بيليه قبل انطلاق مباريات بطولاتها

المصدر: أ ف ب

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أعلنت رابطتا الدوريين الانجليزي والفرنسي والاتحاد الايطالي لكرة القدم الجمعة تكريم اسطورة البرازيلي بيليه المتوفي الخميس عن عمر يناهز 82 عاما بسبب سرطان القولون، وذلك بدقيقة صمت وتصفيق قبل انطلاق المباريات، لتحذو حذو مبادرة الاتحاد الإسباني الخميس.

وقالت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز إنه سيتم تكريم بيليه قبل المباراتين الافتتاحيتين للمرحلة الثامنة عشرة مساء الجمعة، بين ليفربول وليستر سيتي، ووست هام يونايتد وبرنتفورد.

وأضافت أن اللاعبين والحكام سيرتدون شارات سوداء وسيتم التصفيق لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراتين.

وتابعت سيتم تجديد التكريم في جميع مباريات المرحلة يومي السبت والأحد.

وسيتم عرض صورة بيليه على شاشات الملاعب.

وقال المكتب الصحافي للرابطة لوكالة فرانس برس إن الصورة ستكون بالأبيض والأسود وهي التي التقطت له مع نادي سانتوس حيث يبتسم فيها ويرتدي عقدا مع صليب.

والتقطت هذه الصورة قبل مباراة نصف نهائي دورة باريس ضد راسينغ كلوب دو فرانس بملعب "بارك دي برانس" في 13 يونيو 1961.

من جهته، أعلن الاتحاد الإيطالي أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في الملاعب الإيطالية خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

وقال في بيان "بمناسبة جميع المباريات الودية المقررة اليوم الجمعة ومباريات المرحلة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى التي ستقام يوم الأربعاء 4 يناير، يدعو الاتحاد إلى دقيقة صمت إحياءً لذكرى بيليه".

من جهتها، أعلنت رابطة الدوري الفرنسي أن مباريات المرحلة السابعة عشرة للدرجتين الاولى والثانية اعتبارا من مساء الجمعة ستشهد تخصيص دقيقة من التصفيق للأسطورة بيليه.

وقالت الرابطة إن صورة بيليه مع كأس العالم التي فازت بها البرازيل نهائيا عام 1970 (اللقب الثالث في تاريخها وقتها) ستُعرض على الشاشات.

وكانت رابطة الدوري الإسباني سباقة إلى تكريم بيليه بإعلانها الخميس في بيان أنه سيتم التزام دقيقة صمت قبل كل مباراة من مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري من الخميس إلى مساء السبت.

وكان أتلتيكو مدريد وإلتشي أول من احترم هذه المبادرة حيث وقف اللاعبون حول الدائرة المركزية قبل انطلاق المباراة. كما ارتدى لاعبو الفريقين شارة سوداء في الذراع تكريما لبيليه.



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