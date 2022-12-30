غوارديولا عن بيليه: لم أشاهده لم أكن وُلدت بعد.. وميسي الأعظم في التاريخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على رحيل الأسطورة البرازيلية بيليه، حيث قال إنه لم يشاهده يلعب لأنه لم يكن ُولد وقتها، مشيراً في نفس الوقت إلى أن الجوهرة السمراء سيظل إرثه باقياً رغم رحيله.

وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون: "نيابة عن مانشستر سيتي أقدم التعازي لعائلته، أعتقد أن نيمار قالها من قبل، رقم 10 كان مجرد رقماً وبعد بيليه أصبح له شأناً آخر".

وتابع: "بيليه فعل الكثير من أجل كرة القدم، أرثه موجود وسيبقى معنا دائماً، بصراحة لم أشاهده يلعب لأني لم أكن ولدت بعد، لكن مسيرته تعتبر بمثابة فيلم رائع أو كتاب قيم، بيليه ومارادونا ويوهان كرويف وميسي وكريستيانو رونالدو، هؤلاء سيخلدون في أذهاننا للأبد، ولكن ميسي سيظل الأفضل بالنسبة لي".

وعن مواجهة مانشستر سيتي غداً السبت أمام إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، قال غوارديولا: "آخر مباراتين لنا أمام ليفربول وليدز كانا قويتين للغاية، ولكن تعاملنا معهما بشكل جيد، لا أعرف ما الذي سيفعله إيفرتون، أحياناً يضغطون بقوة، لذلك يجب أن نسيطر على المرتدات".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حالياً وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حيث فاز 11، وتعادل 2، وخسر مثلهما، فيما يتصدر أرسنال ترتيب البريميرليغ برصيد 40 نقطة.

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