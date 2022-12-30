"أتلتيكو".. هل يكسر الهيمنة الثنائية على صدارة الدوري الإسباني؟

المصدر: وام

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استعاد أتلتيكو مدريد -مع استئناف فعاليات الدوري الإسباني لكرة القدم-، نغمة الانتصارات التي غابت عنه لفترة طويلة بفوز ثمين 2-0 على إلتشي ليعود الفريق إلى المركز الثالث في جدول المسابقة مقلصا الفارق مع ريال مدريد.. ولكن هل ينجح الفريق في كسر هيمنة برشلونة وريال مدريد على صدارة جدول المسابقة ؟.

واستأنف الدوري الإسباني فعالياته بمباريات الجولة الـ15 بعد فترة توقف طويلة للغاية امتدت لسبعة أسابيع بسبب بطولة كأس العالم 2022 .

ومع عودة فعاليات البطولة، استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 3 مباريات خاضها في البطولة قبل فترة التوقف، وحقق الفريق الفوز 2-0 على إلتشي مساء أمس ليكون الفوز الأول له في المسابقة منذ انتصاره على ريال بيتيس في 23 أكتوبر الماضي.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث مقلصا الفارق مع جاره ريال مدريد إلى 8 نقاط فيما يتربع برشلونة على الصدارة برصيد 37 نقطة.

ومع وجود 23 جولة متبقية و69 نقطة على الأقل ما زالت متاحة أمام كل فريق في الدوري، يستطيع أتلتيكو الدخول تدريجيا في المنافسة مع قطبي الصدارة لكنه يحتاج إلى مواصلة الانتصارات في المقام الأول وبعض الكبوات لكل من ريال مدريد وبرشلونة.

ويمتلك أتلتيكو الفرصة الذهبية لبدء الزحف الحقيقي نحو منازعة برشلونة وريال مدريد على الصدارة حيث يخوض الفريق مواجهة مباشرة مع برشلونة في الجول التالية من المسابقة يوم الأحد المقبل.

وإذا فاز أتلتيكو في هذه المباراة، فإنه سيظل في دائرة المنافسة على الصدارة مع القطبين الكبيرين فيما سيكون فوز برشلونة إيذانا بانحصار المنافسة بينه وبين ريال مدريد بشكل كبير على صدارة جدول المسابقة وعلى اللقب حتى نهاية الموسم وخروج أتلتيكو بشكل كبير من الصورة.

وفي مباراتين أخريين مساء أمس بالجولة الـ15 من المسابقة، تعادل جيرونا مع رايو فاليكانو 2-2 وريال بيتيس مع أتلتيك بلباو سلبيا.

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